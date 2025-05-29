Трамп скостил шесть пожизненных сроков бандиту из Чикаго после ходатайства рэпера Канье Уэста

Дональд Трамп смягчил приговор, который был вынесен основателю чикагской ОПГ Gangster Disciples Ларри Гуверу-младшему. За него прямо в Овальном кабинете ходатайствовал рэпер Канье Уэст, известный также как Йе, экс-муж Ким Кардашьян и дизайнер кроссовок.

Федеральный суд приговорил Гувера-младшего в 1997 году к нескольким пожизненным заключениям за организацию банды, которая с начала 1970-х годов занималась торговлей наркотиками в штате Иллинойс, передает NBC.

После "помилования" от Трампа Гуверу-младшему скостят шесть пожизненных сроков, но ему все равно останется отсидеть около 200 лет. Но смысл в этом смягчении все равно есть, потому что будут улучшены условия содержания бандита. Его переведут из федеральной тюрьмы строгого режима Supermax в Колорадо в тюрьму штата в Иллинойсе.