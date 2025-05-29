СВР: Сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы Киеву

Сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Украине, заявили в Службе внешней разведки России.

"Сербский военпром пытается выстрелить России в спину", - говорится в заявлении.

Прикрытием служит "схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников", пояснили в СВР. В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО.

Отмечается, что в схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, пишет ТАСС.

В СВР подчеркнули, что "желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги".

В сентябре 2024 года президент Сербии Александр Вучич опроверг заявления о передаче истребителей МиГ-29 Украине после приобретения Белградом французских самолетов Rafale. До этого в Кремле пообещали выяснить, действительно ли часть сербских боеприпасов попадает на Украину.

Вучич ранее признавал, что сербское оружие может попадать на Украину через третьи страны. При этом, по его словам, даже если бы он знал наверняка, к кому попадает сербское оружие, "это его не касается".