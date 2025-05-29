В Ноябрьске 24 человека отравились шаурмой

В Ноябрьске 24 человека отравились шаурмой. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

У 12 пострадавших подтвержден сальмонеллез.

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что в период с 23 по 27 мая текущего года в кафе быстрого питания реализовали пищевую продукцию местным жителям, не отвечающую требованиям безопасности. В результате чего, не менее 18 человек, из которых 12 несовершеннолетних, заразились вирусной инфекцией.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут правовую оценку соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства.