29 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Пользователи Telegram чаще всего ищут чат с мамой

Чаще всего русскоязычные пользователи Telegram ищут чат с мамой (частота по сравнению с поиском других родственников).

Необычный эксперимент провело Digital-агентство Magnetto.pro, о его результатах пишет Sostav. Маркетологи использовали рекламу в поисковой выдаче Telegram Ads для анализа, кого пользователи Telegram чаще всего ищут среди членов семьи.

Самым популярным словом стало "мама", по нему фиксировалось до 6 тыс. поисковых запросов в час, причем чаще всего – в утренние часы. На втором месте папы и дочери. А вот поиск по слову "сын" менее распространен, но авторы эксперимента связывают это с тем, что сыновей в мессенджерах могут чаще называть по именам.  

За сутки поисковая строка Telegram использовалась более 160 тыс. раз для поиска чатов с родственниками. Аналитики Magnetto.pro полагают, что это показывает весомость цифрового общения в сохранении семейных связей.

Теги: telegram, семья, эксперимент


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