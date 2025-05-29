В Белоруссии решили не создавать космическое агентство

Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник сообщил, что создавать отдельное космическое агентство в стране пока не будут. Это направление продолжит курировать академия.

"Определились, что у нас исследовательская программа космоса исключительно миролюбивая, научно-исследовательская. Поэтому дальше продолжит курировать данное направление Национальная академия наук, не создавая дополнительных структур", - сказал Караник после совещания с руководством Совета министров, которое провёл президент страны Александр Лукашенко, цитату приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иных деталей Караник не привёл.