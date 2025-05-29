Частная китайская компания успешно испытала первую в КНР многоразовую ракету

Китайская частная космическая компания Beijing Sepoch Technology Co (Sepoch) объявила об успешном испытании первой в стране многоразовой ракеты с двигателем на жидком кислороде и метане (LOX-метан).

Ракета была запущена с космодрома Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. Она взлетела, а затем совершила посадку на морскую поверхность.

Ракета Hiker сконструирована из нержавеющей стали, имеет диаметр 4,2 метра, высотой около 26,8 метра и стартовой массой около 57 тонн. Испытательный полет длился 125 секунд и достиг высоты около 2,5 км. После приводнения инженеры компании обследовали ракету, она оказалась пригодна для следующего запуска.

Это уже второй мощный космический прорыв Китая в мае. 17 мая усовершенствованная версия ракеты ZQ-2 — первой в мире ракеты-носителя на жидком метане, достигшей орбиты – стартовала с космодрома Дунфэн на северо-западе Китая и вывела на орбиту шесть коммерческих спутников. Проект тоже частный – реализуется пекинским космическим стартапом LandSpace.