Сегодня ровно семь лет, как Александр Моор возглавляет Тюменскую область

Сегодня ровно семь лет, как Александр Моор возглавляет Тюменскую область, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

29 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об исполняющем обязанности губернатора Тюменской области".

"Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области", - отмечено в тексте документа.

Выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года: 65,86% жителей области отдали свои голоса за Александра Моора. Спустя пять лет, в 2023 году Александру Викторовичу доверили свои голоса 78,77% избирателей Тюменской области, включая Югру и Ямал.

Главные события региона: 2018 год - Тюменская область - на первом месте в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. 2019 год - год 75-летия со дня образования Тюменской области. Регион удерживает лидерские позиции по привлечению инвестиций, продолжается строительство школ и детских садов. В Тобольске приступили к возведению пассажирского аэропорта. 2020 год - Тюменская область первой в России встретила эпидемию коронавируса. В санатории "Градостроитель" был открыт обсерватор для россиян, посещавших Китай. Александр Моор в режиме реального времени выходил в прямой эфир, чтобы лично рассказать жителям об эпидемиологической обстановке, о мерах, которые предпринимает регион по недопущению распространения коронавируса.

"Мы начали год с уникальной спецоперации по подготовке первого обсерватора по приему эвакуированных из Китая, завершали год очень ответственным мероприятием - приездом президента России Владимира Путина в Тобольск. По ощущениям, между этими событиями вместились несколько лет жизни", - сказал тогда глава региона.

2021 год прошел в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Правительство Тюменской области продолжило реализацию принятого в 2020 году регионального плана поддержки экономики. Введены в эксплуатацию шесть школ и 10 детских садов. Построены современные центры культурного развития. 2022 год - тюменские строители впервые за всю историю региона ввели в строй 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья, аграрии собрали порядка 1,9 миллиона тонн зерна. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло с 66,4 тысячи в 2021 году до 68,3 тысячи в 2022 году. В регионе сформированы именные воинские подразделения для участия в СВО.

2023 год - на территории региона складывалась тяжелая пожароопасная обстановка - предпринятые меры позволили стабилизировать ситуацию; подписано концессионное соглашение о строительстве кампуса; по итогам года Тюменская область – на третьем месте во всероссийском рейтинге по качеству жизни и на первом месте по уровню достижения целей национальных проектов. 2024 год - Тюменская область столкнулась с крупнейшим паводком. Благодаря слаженным действиям профессиональных спасателей, работников коммунальных служб и волонтеров удалось минимизировать экономический ущерб, а главное – не допустить гибели людей. Тюменская область отметила 80- летний юбилей. Регион продолжает поступательное развитие экономики и социальной сферы.

2025 год - паводок в Тюменской области несмотря на максимальные уровни воды проходит штатно, в регионе продолжается посевная кампания, строительство дорог и школ, цифровые проекты Тюменской области заняли призовые места в национальной премии, в Тобольске началось строительство концертного зала.