Депутат назвал "эксцессом исполнителя" раздевание свердловской школьницы для допуска к ОГЭ

Депутат Госдумы РФ Олег Смолин прокомментировал историю с раздеванием школьницы из Свердловской области для допуска к ОГЭ. Он считает, что в данном случае имел место "эксцесс исполнителя".

Ранее сообщалось, что металлоискатель сработал на бюстгальтер девочки в 16-й школе Полевского, и ей предложили его снять, якобы пригрозив, что иначе она останется на второй год. Охранники и учителя отвели девятиклассницу в отдельный кабинет, где она показала, что в ее нижнем белье ничего нет. В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области Накануне.RU отказались комментировать ситуацию.

Похожий скандал был в прошлом году в Воронеже. Тогда школьников заставляли снимать одежду, чтобы пройти металлодетектор перед сдачей Единого госэкзамена.

Как сообщил Олег Смолин в своем Telegram-канале, он считает, что это не что-то системное, а "эксцесс исполнителя, который не решается принять другое решение и следует инструкции до потери сознания".

"Другой вопрос, что люди, которые отвечают за ЕГЭ, действуют строго по правилам, но там не сказано, как действовать, если металлоискатель звенит. Там лишь сказано, что таких учеников нельзя пропускать на экзамен. При этом нужно понимать, что сегодня значимость ОГЭ и ЕГЭ настолько велика, а ответственность за нарушения для всех участников очень сурова, поэтому такие случаи, на мой взгляд, будут повторяться", - отмечает депутат.

Он предлагает не унижать выпускника обысками, а лишь предупредить, что на экзамене он будет под особым наблюдением.

"И в случае явных нарушений уже применять санкции", - заключает Олег Смолин.