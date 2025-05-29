Юрий Бурлачко: Важность закона о семеноводстве для сельского хозяйства Кубани трудно переоценить

29 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Юрий Бурлачко: Важность закона о семеноводстве для сельского хозяйства Кубани трудно переоценить

Кубанские депутаты на сессии рассмотрели проблемы и перспективы развития семеноводства в регионе.

Соответствующие рекомендации парламентарии сформулировали в принятом постановлении «О ходе реализации Закона Краснодарского края «О семеноводстве сельскохозяйственных растений в Краснодарском крае». Проект документа на рассмотрение внес комитет ЗСК по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека сообщил парламентариям ,что развитие семеноводства на Кубани отнесено к приоритетным задачам АПК. Общая площадь семенных посевов в крае составила 333, 8 тыс. га.

На сегодняшний день регион полностью обеспечен семенами всех ключевых сельхозкультур, за исключением сахарной свеклы. Ежегодно семенами отечественной селекции в крае засевается порядка 100% площадей озимых зерновых культур, а также риса, около 80% площадей сои. Растет доля использования отечественных семян кукурузы и подсолнечника - в прошлом году почти половина посевных площадей этих культур были засеяны отечественными семенами.

Коллаж, посевная кампания(2023)|Фото: Накануне.RU

В проекте постановления кубанского парламента отмечено, что высокие результаты достигнуты благодаря оказываемой представителям отрасли господдержке, на которую в 2024 году было выделено 446,8 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2023-м. Также сельхозпроизводителям предоставляются льготные кредиты, одним из направлений целевого использования которых является приобретение семенного материала отечественной селекции.

По итогам обсуждения депутаты порекомендовали региональному минсельхозу осуществлять системный контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставляемых субъектам краевого АПК на развитие семеноводства.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Комментируя рассматриваемый вопрос, председатель ЗСК напомнил, что закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений вступил в свою силу относительно недавно - в сентябре прошлого года. Тем не менее за прошедшие месяцы уже проведен детальный мониторинг его реализации, по итогам которого, как было подчеркнуто, отмечена положительная динамика в развитии отрасли, определены приоритетные направления работы профильного министерства и органов местного самоуправления, выработаны рекомендации по выстраиванию дальнейшей стратегии их действий.

(2025)|Фото: t.me/kubzskru

«Важность закона о семеноводстве для сельского хозяйства трудно переоценить. Именно с ним мы связываем будущее краевого агропрома, прогресс в селекционной работе, эффективную реализацию политики импортозамещения. На выполнение связанных с этим задач нас ориентирует и утвержденная главой государства Доктрина продовольственной безопасности. Согласно документу, к 2030 году российский АПК должен быть обеспечен семенами отечественной селекции на уровне не менее 75 процентов. У Краснодарского края есть все возможности, а главное потенциал для того, чтобы достичь указанных показателей одним из первых в стране», - прокомментировал принятый документ Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, сессия, зск, семеноводство, Парламенты ЮФО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети