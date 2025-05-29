Юрий Бурлачко: Важность закона о семеноводстве для сельского хозяйства Кубани трудно переоценить

Кубанские депутаты на сессии рассмотрели проблемы и перспективы развития семеноводства в регионе.

Соответствующие рекомендации парламентарии сформулировали в принятом постановлении «О ходе реализации Закона Краснодарского края «О семеноводстве сельскохозяйственных растений в Краснодарском крае». Проект документа на рассмотрение внес комитет ЗСК по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека сообщил парламентариям ,что развитие семеноводства на Кубани отнесено к приоритетным задачам АПК. Общая площадь семенных посевов в крае составила 333, 8 тыс. га.

На сегодняшний день регион полностью обеспечен семенами всех ключевых сельхозкультур, за исключением сахарной свеклы. Ежегодно семенами отечественной селекции в крае засевается порядка 100% площадей озимых зерновых культур, а также риса, около 80% площадей сои. Растет доля использования отечественных семян кукурузы и подсолнечника - в прошлом году почти половина посевных площадей этих культур были засеяны отечественными семенами.

В проекте постановления кубанского парламента отмечено, что высокие результаты достигнуты благодаря оказываемой представителям отрасли господдержке, на которую в 2024 году было выделено 446,8 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2023-м. Также сельхозпроизводителям предоставляются льготные кредиты, одним из направлений целевого использования которых является приобретение семенного материала отечественной селекции.

По итогам обсуждения депутаты порекомендовали региональному минсельхозу осуществлять системный контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставляемых субъектам краевого АПК на развитие семеноводства.

Комментируя рассматриваемый вопрос, председатель ЗСК напомнил, что закон о семеноводстве сельскохозяйственных растений вступил в свою силу относительно недавно - в сентябре прошлого года. Тем не менее за прошедшие месяцы уже проведен детальный мониторинг его реализации, по итогам которого, как было подчеркнуто, отмечена положительная динамика в развитии отрасли, определены приоритетные направления работы профильного министерства и органов местного самоуправления, выработаны рекомендации по выстраиванию дальнейшей стратегии их действий.

«Важность закона о семеноводстве для сельского хозяйства трудно переоценить. Именно с ним мы связываем будущее краевого агропрома, прогресс в селекционной работе, эффективную реализацию политики импортозамещения. На выполнение связанных с этим задач нас ориентирует и утвержденная главой государства Доктрина продовольственной безопасности. Согласно документу, к 2030 году российский АПК должен быть обеспечен семенами отечественной селекции на уровне не менее 75 процентов. У Краснодарского края есть все возможности, а главное потенциал для того, чтобы достичь указанных показателей одним из первых в стране», - прокомментировал принятый документ Юрий Бурлачко.