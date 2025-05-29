Песков назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющей ситуацию с угрозами семье главы российской делегации на переговорах с Киевом Владимира Мединского.

"Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, - мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом, - чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы», - сказал Песков.

"Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес Мединского. Как сообщили в пресс-службе ведомства, появилась информация о том, что семье советника президента РФ поступают угрозы со стороны украинских радикалов.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что семье Мединского поступают угрозы. Злоумышленники утверждают, что знают местонахождение детей чиновника и у них "много начиненных самокатов". Телеведущий в своем Telegram-канале объяснил, что таким образом они намекают на совершение теракта с использованием этого транспорта.

По словам Соловьева, Мединский спрашивал об этом министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых украинские власти якобы не влияют.