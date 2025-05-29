Кубанские парламентарии утвердили поправки в краевой закон о содержании домашних животных

В ходе майской сессии кубанского Заксобрания парламентарии рассмотрели поправки в статьи 5 и 5.1 Закона Краснодарского края «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае».

Документ о предлагаемых поправках представил глава комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

В частности, депутат сообщил, что в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены изменения, направленные на установление административной ответственности граждан и индивидуальных предпринимателей за невыполнение установленных Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требований к содержанию домашних животных.

С учетом этого и чтобы исключить дублирование положений, предусмотренных профильным федеральным законом, законопроектом вносятся соответствующие изменения в статьи 5 и 5.1 краевого закона, а также уточняются его отдельные положения.

Комментируя принятые поправки, председатель ЗСК отметил, что домашние питомцы есть сегодня у многих жителей Кубани, и действующее законодательство четко регулирует правила их содержания и защиты.

«В соответствии с внесенными изменениями мы актуализируем сегодня региональную правовую базу. Поправки позволят сделать процесс перевозки животных в общественном транспорте более комфортным для них самих и безопасным для окружающих, а также конкретизировать правила выгула домашних животных», – сказал Юрий Бурлачко.