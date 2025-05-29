Избитый в Москве игумен не стал обращаться в полицию

Игумен Евмений (Перистый), пострадавший в Москве во время презентации книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви", не стал обращаться в полицию из-за атаки на себя.

"Травмы черепа нет, говорят, что заживёт в течение недели. Я заявления не подавал, простил из христианских побуждений", - сказал РИА Новости Евмений, назвав презентацию "лучшей в своей жизни".

Нападение случилось вечером 28 мая. Дело было в медиацентре "Библио-глобус" на Мясницкой улице Москвы.