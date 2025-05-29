Дания повысит пенсионный возраст до 70 лет

Парламент Дании утвердил план поэтапного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. Изменения коснутся тех, кто родился после 1970 года.

Сейчас пенсионный возраст в Дании 67 лет. В 2030 году он повысится до 68 лет, в 2035-м - до 69, а в 2024-м - до 70. Эта система действует с 2006 года и привязана к росту продолжительности жизни: пенсионный возраст должен расти на один год каждые пять лет. При этом в 2022 году в правительстве страны предложили исключить автоматическую зависимость между продолжительностью жизни и пенсионным возрастом. А в прошлом году премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что этот принцип должен быть пересмотрен. Однако решение принято.

В датских СМИ пишут, что многие люди недовольны: не все работники могут работать до 70 лет. Когда в этих условиях жить? Люди всю жизнь платят налоги, а пенсию им все отодвигают. Президент Датской конфедерации профсоюзов Йеспер Эттруп Расмуссен считает, что это несправедливо. У людей отбирают право на достойную старость.

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в Дании, по данным ООН, оставляет 81 год. К 2040 году она прогнозируется на уровне 84 лет. Но рост ОПЖ является предлогом. Причиной является то, что в Дании, как и в других странах, крайне низкая рождаемость, а население стареет. На одного работающего приходится все больше пенсионеров, поэтому количество пенсионеров сокращается таким способом - отодвиганием пенсионного возраста.

В перечень список стран с самым высоким пенсионным возрастом входят Италия, Австралия, Нидерланды, Греция, Исландия, где он равен 67 годам. Однако в других странах уже приняли решение о таком же повышении или, как во Франции или Норвегии, он 67 лет для всех, у кого нет 42 лет страхового стажа. Во многих странах признают, что пенсионный возраст придется повышать и дальше или же, без формального его повышения, ужесточать условия для выхода на пенсию.