На AppStore стало недоступно приложение "Авито"

Магазин приложений AppStore удалил сервис "Авито" из своего каталога. В компании сообщили, что ведут переговоры с Apple и разбираются в причинах.

Пока же пользователям, у которых уже установлено приложение на iOS, рекомендовали не обновлять его и отключить опцию "сгружать неиспользуемое".

После начала спецоперации приложения некоторых российских компаний, находящихся под санкциями, были удалены из AppStore и Google Play. Периодически таким компаниям, например, банкам удается загрузить в магазины iOS и Android свои приложения и обновления к ним. Обычно такие приложения выглядят никак не связанными с брендом компании и через некоторое время после выхода удаляются администраторами приложений.