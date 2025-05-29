Минцифры рассматривало возможность интеграции Госуслуг и Telegram

В Министерстве связи и цифрового развития России рассматривали возможность интеграции Госуслуг и мессенджера Telegram, однако пока решили этого не делать, сообщил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на форуме TAdviser SummIT 2025.

"Мы обсуждали запуск Госуслуг в Telegram, но не решились с определенными моментами", - сообщил Шадаев.

По его словам, Минцифры рассматривает возможность интеграции Госуслуг только с российскими сервисами (он не сказал с какими именно).

Telegram возглавляется выходцем из России Павлом Дуровым, но компания зарегистрирована в ОАЭ и там же находится ее офис.