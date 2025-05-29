Владимир Мазур сообщил, что на 20 объектах в 10 муниципалитетах Томской области начались работы по благоустройству

Ещё в четырех районах Томской области приступили к осуществлению работ по благоустройству общественных пространств в рамках по национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур, в Александровском, Кожевниковском, Колпашевскрм и Чаинском районах региона специалисты вышли на объекты благоустройства.

Таким образом, сегодня работы по формированию комфортной городской среды, благоустройству ведутся на 20 объектах в 10 муниципальных образованиях Томской области.

Так, в Александровском районе, как рассказал Владимир Мазур, продолжают благоустройство детской игровой площадки в сквере на улице Ленина.

"Кожевниковцы начали обновление местного «Каравай-парка». На первом этапе здесь будут обустроены зона ярмарки, парковка и тротуары, выполнено озеленение. В Колпашевском районе стартовала вторая очередь благоустройства сквера с детской игровой площадкой «Маяк»: будет обновлено наружное освещение, оборудованы дорожки и газоны. В Чаинском районе в этом году продолжится обустройство стадиона в Подгорном, где будет установлено современное освещение", - сообщил глава Томской области.