Baza: Ветерана СВО Гурциева подорвал мужчина, несший на себе взрывное устройство

Взрывное устройство, из-за детонации которого погиб ветеран СВО Заур Гурциев, находилось на 29-летнем Никите Пенькове, пишет Baza.

По словам источников, взрывное устройство могли привести в действие дистанционно, когда Пеньков подошел к Гурциеву.

По информации телеграм-канала, в начале мая Пеньков арендовал квартиру в доме на улице Чехова. Во дворе этой многоэтажки мужчины и встретились перед взрывом. Следователи пока не выяснили, были ли они знакомы и с какой целью ветеран СВО приехал на встречу с Пеньковым.

Следователи не исключают, что Пеньков мог не знать о бомбе, его могли использовать втемную. От взрыва он погиб сразу, Гурциев еще какое-то время был жив.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти в результате взрыва в Ставрополе первого вице-мэра, участника специальной военной операции Заура Гурциева. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины, отметил Владимиров.

Гурциев стал вице-мэром Ставрополя менее года назад - в сентябре 2024 г. За время стажировки он изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Познакомился новый вице-мэр и с работой районов города.