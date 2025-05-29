29 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты разнесли мэрию за снос остановок общественного транспорта

Массовый снос остановок общественного транспорта, который администрация Екатеринбурга производит параллельно борьбе с торговыми павильонами, вновь стал предметом оживленных дискуссий в гордуме.

На заседании комиссии по бюджету и экономической политике депутаты раскритиковали действия администрации за неопределенность по срокам установки навесов на месте снесенных вместе с киосками остановок.

Депутат Владимир Крицкий попросил директора департамента финансов Анну Турунцеву дать информацию о работе по установке навесов, так как остановки сносят в большом количестве, при этом торги на установку новых конструкций проводятся крайне медленно.

"Что происходит с остановками, никто объяснения дать не может. Их просто сносят, павильонов нет. Пока у меня информация о том, что даже не отторговали. Не провели необходимые процедуры. Мы будем принимать корректировку бюджета уже в июне. Эта работа сезонная, она требует именно осуществления в течение летнего времени, потому что в неблагоприятный осенне-зимний сезон... мы же понимаем, что проблемы колоссальные будут, это будет вызывать массовое недовольство населения", - отметил Крицкий.

По словам Турунцевой, сейчас по контрактам на установку отторговали более 13 млн рублей, и работы идут, но основная часть работ запланирована на летний сезон.

Но Крицкого также возмутило то, что до сих пор не нашли компании, которые будут заниматься установкой конструкций.

"Почему мы не можем найти предприятия? У нас дефицит, что ли? Давайте посмотрим предприятия по Свердловской области. В Первоуральске есть предприятие, которое на всю Российскую Федерацию поставляет легковозводимые конструкции, начиная от строительных бытовок и заканчивая большими спортивными комплексами. И таких предприятий у нас в области предостаточно", - подчеркнул депутат.

Он напомнил о массовом недовольстве горожан, которое начнется к осенне-зимнему периоду из-за отсутствия навесов на остановах. Кроме того, жалобы поступают уже сейчас, "везде, где не встречаешься с избирателями", сказал Крицкий.

По словам Анны Турунцевой, на установку навесов на остановочных комплексах в бюджете заложено более 150 млн рублей.

"То есть около 150 млн рублей. А кто изготавливает навесы? Какова их фактическая стоимость? Какие конкурсные процедуры были проведены? Никто ответить не может", - посетовал Крицкий.

Депутат Александр Колесников уверен, что задачи по установке навесов нужно отдавать на уровень районов. Они бы составляли план выноса остановочных комплексов и установки новых.

"Чего все ломанулись сносить-то киоски? Деньги в бюджете дополнительные на это никто больше не даст", - отметил он.

Колесников также предположил, что подрядчиков для строительства остановок не получается найти из-за заниженной стоимости, которую предлагает администрация на эти работы.

"Конкурсы не могут состояться. Никому не интересно за копейки ставить остановочный комплекс. У нас что тут, благотворители, что ли, нашлись? Ну да, есть благотворители, только они все-то не вытащат", - сказал Колесников.

Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко решил успокоить присутствующих и заверил, что на встрече с мэром города Алексеем Орловым утвердили механизм, при котором после сноса торговых павильонов навесы будут оставлять.

Напомним, в Екатеринбурге до конца 2025 года планируют снести 318 остановок общественного транспорта, которые прилегают к киоскам. Процесс сноса уже активно идет. Но горожане недоумевают, почему на месте снесенных остановок не появляются новые, ведь ждать транспорт порой приходится под дождем. В середине мая депутат от "ЕР" Антон Швалев уже заявлял, что в сентябре пройдут выборы губернатора, и екатеринбургские чиновники как будто нарочно злят избирателей, ведь отсутствие остановок станет одной из самых громких тем.

Теги: остановки, снос, депутаты


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