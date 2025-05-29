29 Мая 2025
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Образование Калужская область
Фото: Накануне.RU

Ремонт калужских школ и детсадов на контроле у городских депутатов

28 мая под председательством Татьяны Коняхиной состоялось заседание комиссии Городской Думы Калуги по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений. Депутаты обсудили ход ремонтных работ в школах и детских садах.

В школе № 20 пройдёт капитальный ремонт кровли с заменой стропил и покрытия на сумму 9,6 млн. рублей. Проектно-сметная документации находится на проверке в управлении финансов, ведётся подготовка к проведению аукциона. В  детском саду «Планета» запланирован ремонт кровли на сумму 964 тысячи рублей. Работы начнутся 1 июня, завершить их планируется к 15 августа. В детском саду «Поляночка» капремонт кровли обойдётся в 4,2 млн. рублей. Ведутся работы по демонтажу старой кровли и стропильной системы. Ремонт кровли в детском саду «Улыбка» запланирован на сумму 2,2 млн. рублей, подрядчик должен приступить к работам 1 июня.В детских садах «Белочка», «Анютины глазки» и «Алые паруса» будет проведена замена оконных блоков. Готовится документация для проведения торгов. В детском саду «Дружба» работы по замене 37 оконных блоков завершены, стоимость составила 1,4 млн. рублей. Ведётся подготовка исполнительной документации и устранение недоработок. В школе № 49 капитальный ремонт кровли запланирован на сумму 22 миллиона рублей. Подрядчик вышел на объект и ведёт подготовительные работы. Экономия в ходе конкурсных процедур составила порядка 1,3 млн. рублей.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Сэкономленные средства необходимо будет использовать для проведения дополнительных ремонтных работ в образовательных учреждениях. Вызывает беспокойство задержка с проведением аукционов. В школе № 20 подрядчику предстоит выполнить очень большой объём работ и уложиться в отведённые сроки будет непросто. Члены комиссии будут контролировать ход ремонта на всех этапах, проведём выездные заседания на объектах, поучаствуем в приёмке работ», – прокомментировала Татьяна Коняхина.  

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

За счёт средств федерального бюджета проводится капитальный ремонт школы № 33. В учреждении отремонтируют кровлю, фасад, инженерные коммуникации и внутренние помещения, будут заменены двери и оконные блоки.  Работы идут согласно графику. Городской Голова Дмитрий Денисов сообщил, что Губернатором Калужской области принято решение выделить средства на благоустройство прилегающей территории  и реконструкцию спортивной площадки у школы. К благоустройству планируется приступить после завершения капремонта здания.

«Школа уже далеко не новая и давно требовала ремонта. Замечательно, что благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» Калуга получила возможность привести её в порядок. В новом учебном году школьников будет ждать красивая, комфортная и современная школа», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. 

 

 

Теги: юрий моисеев, городская дума калуги, депутаты, ремонт образовательных учреждений


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