Депутат думы ХМАО счёл Югру "исторической родиной узбеков"

В думе Югры вновь разгорелись баталии по поводу миграционной политики. Во время дискуссии неожиданное мнение высказал депутат Халид Таги-Заде.

"Мигранты разные. Что касается узбеков. Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством. Как известно, последним правителем был хан Кучум, правящая династия Шейбонидов, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты сюда ездят на историческую родину", - сказал Таги-Заде.

После этих слов политика спикер думы Борис Хохряков предложил соблюдать регламент, и тема не была развита.