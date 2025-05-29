МИД: России нужны гарантии невозможности возобновления конфликта на Украине

В МИД РФ заявили, что Москве в контексте урегулирования конфликта на Украине нужны юридически обязывающие механизмы, гарантирующие невозможность возобновления кризиса.

"Украинская сторона осведомлена о нашей позиции, согласно которой окончательное и устойчивое урегулирование конфликта возможно только через полное и необратимое устранение его первопричин", - сказала глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести встречу 2 июня в Стамбуле, на которой стороны обменяются меморандумами по урегулированию конфликта. По его словам, Россия готова передать его Киеву свои условия прекращения огня.

Меморандум по Украине будет содержать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей, рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.