В шести российских регионах опровергли сообщения о введении талонов на бензин

Власти Приморья опровергли информацию о том, что в регионе рекомендуется внедрить систему топливных талонов.

"Распространяемый в сети интернет документ о том, что в крае рекомендуется внедрить систему топливных талонов и продавать не более 10 литров в неделю "в одни руки", является фейком", - говорится в Telegram-канале правительства Приморья. Письмо якобы рассылает министерство энергетики РФ.

Ранее аналогичные документы распространяли в Новосибирске, на Ставрополье, в Алтайском крае, в Ивановской и Орловской областях. Авторы документов ссылаются на логистические трудности и нехватку топливных ресурсов. Местные власти также опровергали данную информацию.