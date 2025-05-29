В Нягани директор детского сада похитила более 2,5 миллионов рублей у государства

В отношении директора детского сада "Непоседы", похитившей из бюджета региона более 2,5 млн руб., вынесен приговор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

С января 2020 года по декабрь 2022 год подсудимая, используя свое служебное положение, вносила недостоверные сведения в списки воспитанников, а также ложные сведения о затратах, завышая число детей и понесенные затраты на создание условий для присмотра за детьми.

В октябре 2021 подсудимая получила гранд в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением интерактивного оборудования в размере 500 000 рублей. Однако, целевые бюджетные денежные средства были потрачены на иные цели. Деньгами подсудимая распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая вину не признала, указывая, что денежные средства тратила на нужды детского сада, однако частично возместила причиненный ущерб преступлениями в размере 500 000 рублей.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом 200 000 рублей, условно с испытательным сроком три года с возложением на осужденную обязанностей, связанных с контролем по месту жительства.Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск, с подсудимой взыскан материальный ущерб, причиненный преступлениями в размере 2 007 101,06 рублей.

Приговор на момент опубликования в законную силу не вступил.