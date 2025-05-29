Специалисты "Россети Урал" проводят уроки электробезопасности накануне школьных каникул

Накануне летних каникул специалисты "Россети Урал" провели более 350 уроков по детской электробезопасности в школах Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В занятиях приняли участие около 5 тысяч детей.

На протяжении учебного года в регионах присутствия компании было проведено больше 12,5 тысяч уроков по электробезопасности для 240 тысяч детей и подростков.

Также специалисты "Россети Урал" организовывали познавательные экскурсии на энергообъекты, где рассказывали ребятам о работе энергетиков. Для усиления просветительской деятельности по профилактике электробезопасного поведения детей дома и на улице педагоги и представители родительских комитетов получили тематические информационные материалы.

Во время летних каникул энергетики будут навещать детей, отдыхающих в летних оздоровительных и пришкольных лагерях. Активное участие в этой работе также принимает Музей энергетики Урала. Ожидается, что за три месяца площадку Музея посетят более 1000 детей. Этим летом энергетики "Россети Урал" также станут активными участниками межведомственных профилактических акций вместе с сотрудниками ГАИ и МЧС. В рамках таких мероприятий специалисты рассказывают детям и взрослым о правилах безопасности в разных ситуациях.

Но безопасность ребенка зависит не только от таких уроков – важно, чтобы родители сами проговорили с детьми правила поведения вблизи энергообъектов.

Нужно объяснить ребенку, что:

Нельзя приближаться к проводам. Если провод лежит на земле или свисает с опоры – это смертельно опасно. Категорически нельзя приближаться к нему, лучше обойти его стороной (не менее чем за 8 метров) и сразу сообщить взрослым.

Нельзя залезать на опоры, играть под воздушными линиями электропередачи. Категорически запрещено разводить костры, бросать что-либо на провода, запускать воздушных змеев или дронов вблизи ЛЭП.

Нельзя открывать электрощитки. Ни в подъездах, ни на улице. Нельзя проникать в трансформаторные подстанции или другие энергообъекты.

Нельзя ставить палатки, рыбачить и отдыхать под ЛЭП.

Безопасность дома:

Нельзя трогать электроприборы мокрыми руками.

Нельзя пользоваться неисправной техникой.

Нельзя пытаться чинить розетки и провода самостоятельно.

Родителям рекомендуют вместе с детьми посмотреть видеоролики и памятки на сайте "Россети Урал" в разделе "Электробезопасность" и обсудить реальные ситуации: что делать, если увидел оборванный провод, можно ли залезть на трансформаторную будку.

Если ребенок отдыхает в лагере, можно подать заявку на урок электробезопасности через сайт компании.