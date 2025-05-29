В Татарстане в 10 раз увеличили выплаты учителям за работу на экзаменах

В Татарстане увеличили выплаты педагогам, которые участвуют в подготовке и организации государственной итоговой аттестации, то есть ОГЭ и ЕГЭ. Если раньше за это платили издевательские 19 рублей в час, то теперь стоимость рабочего часа повышена до 200 рублей. Такое постановление принял кабмин республики.

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О позорно низких выплатах учителям за проведение ОГЭ и ЕГЭ стали массово говорить только в этом году. Во многих регионах учителей заставляют работать практически бесплатно. Лучше всего учителям Камчатки - там платят 431 рубль в час. То есть за день можно получить 2-3 тыс. Меньше всего платят в Тыве, Республике Марий Эл, Челябинской, Саратовской областях, Адыгее - 20-40 рублей в час.

Формально участие в организации и проведении ЕГЭ добровольное, но так как об этом просит директор школы, то фактически это назначение, говорит зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Учителя подтверждают, что их просто ставят перед фактом, что они в такие-то дни заняты проведением ОГЭ и ЕГЭ и они должны просто поставить свою подпись. А мизерные выплаты учителям в большинстве регионов свидетельствовать об их низком статусе.



