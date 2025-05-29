"Челси" стал первым клубом, выигравшим все главные клубные турниры UEFA

Лондонский "Челси" одержал волевую победу против испанского "Бетиса" в финале Лиги конференций.

Встреча в польском Вроцлаве завершилась со счётом 4:1. В первом тайме мяч забил форвард испанцев Абдессамад Эззальзули. На это англичане ответили четырьмя голами подряд во второй половине игры — отличились Энцо Фернандес, Николас Джексон, Джейдон Санчо и Мойзес Кайседо. Лучшим игроком финала стал Коул Палмер, сделавший две голевые передачи.

Отметим, что "Бетис" впервые играл в финале еврокубка, но добиться успеха не сумел. А вот "Челси" стал первым клубом, выигравшим все главные клубные турниры Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA): Лига чемпионов, Кубок UEFA/Лига Европы, Кубок кубков, Суперкубок UEFA, клубный чемпионат мира, а теперь и Лига конференций.

Напомним также, что ранее "синие" заняли четвёртое место в чемпионате Англии и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон.