В Югре выделили денежное содержание для ушедших в отставку губернаторов

Депутаты думы Югры утвердили выделение из окружного бюджета денег, которые в качестве денежного содержания будут платить ушедшему в отставку губернатору округа. Для получения выплаты политик должен уйти в отставку после окончания своих полномочий или досрочно (причина должна быть законной), а также достичь пенсионного возраста или потерять трудоспособность во время работы главой автономии.

Правки утверждены сегодня на заседании окружного парламента. Сумма рассчитывается от оклада действующего главы региона. Во время голосования в первом чтении 33 политика высказались "за", двое воздержались, во втором (окончательном) чтении 32 депутата были "за", трое воздержались. Большинством голосов выделение денег утверждено.

За постсоветскую историю округа у него было три губернатора – Александр Филипенко (1995-2010), Наталья Комарова (2010-2024), Руслан Кухарук (действующий губернатор, получил пост в статусе и.о. 30 мая 2024 г., избран 8 сентября 2024 г.).