В результате взрыва в Ставрополе погиб первый вице-мэр, участвовавший в СВО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти в результате взрыва в Ставрополе первого вице-мэра, участника специальной военной операции Заура Гурциева.

"В результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой – ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. Обстановка в городе спокойная", - написал Владимиров в своём telegram-канале.

Гурциев стал вице-мэром Ставрополя менее года назад - в сентябре 2024 г. За время стажировки он изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Познакомился новый вице-мэр и с работой районов города.

Взрыв произошёл возле жилого дома в Ставрополе, погибли двое мужчин. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко. Инцидент случился на улице Чехова 85/19.

"В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы", - написал мэр в Telegram-канале.

Он добавил, что видимых внешних повреждений жилого дома нет. Пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей.