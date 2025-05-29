Минюст не видит оснований для признания Пугачевой и Урганта иноагентами

Минюст на данный момент не видит оснований для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в список иностранных агентов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

"Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим", - сказал он ТАСС.

По словам Свириденко, включение лиц в реестр иностранных агентов осуществляется "только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона".

Ранее СМИ сообщили о том, что Ургант зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя. Депутат Госдумы Николай Новичков попросил Минюст проверить эту информацию "с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего" как оснований для признания Урганта иноагентом.

В июле прошлого года Минюст также заявил, что не видит оснований для признания Пугачевой иноагентом. Об этом говорилось в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева.