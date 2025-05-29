29 Мая 2025
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Фото: Reuters

Зеленский прервал визит в Германию из-за наступления России в Сумской области

Зеленский досрочно закончил, то есть фактически прервал свой визит в Германию и вернулся в Киев из-за наступления Российской армии в Сумской области. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, Зеленский должен был присутствовать на вручении премии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, но буквально в последний момент решил возвращаться. Это могло вызвать только что-то очень срочное, не допускающее отлагательств. Ранее сам он сказал, что Россия собрала большую группировку на этом направлении, чтобы продвинуться в Сумской области. В итоге поступающая информация о том, что Россия продвигается в Сумской области, вынудила его прервать визит поздно вечером 28 мая. Притом что сам визит был важен с точки зрения выпрашивания у Германии ракет Taurus. Итоги этих перегововров неизвестны. Обозреватель Юрий Подоляка считает, что ракет Германия передавать не будет, речь идет о финансировании производства дронов, на эти цели Германия выделила 400 млн евро.

В последние несколько дней сообщается о продвижении российских войск в регионе и освобождении ряда сел. Военный аналитик Андрей Марочко сообщал, что на некоторых участках ВС РФ продвинулись более чем на десять километров. На днях и в Сумской областной военной администрации признали, что ВС РФ освободили несколько сел.

Как пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", визит Зеленского в Германию прошел в "натянутой" обстановке. Он действительно просил ракет, ПВО и технику, а еще денег. Но от него потребовали под все это ужесточить мобилизацию. И он как будто готов на это пойти, но если Европа даст гарантии поддержки минимум на год. Там тоже готовы помогать его режиму, но не просто так.

Что касается российского наступления, то о нем сообщают все военкоры, а Минобороны РФ практически ежедневно называет освобожденные поселки. Наши военные движутся к Сумам, считает военкор Александр Сладков. Украинское командование срочно перебрасывает на это направление резервы, в том числе сообщается о заградотрядах из нацистов, а украинским солдатам запрещено под страхом смерти отступать. В этих условиях в ВСУ произошло уже несколько самоубийств.

Теги: зеленский, украина


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