Паслер провел кадровые перестановки в руководстве свердловского Минздрава

В руководстве министерства здравоохранения Свердловской области произошли кадровые перестановки. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Врио губернатора Денис Паслер подписал указы, которыми назначил сразу четырех заместителей министра здравоохранения. Ими стали Евгений Кречетов, Вячеслав Липатов (оба работали заместителями министра здравоохранения Оренбургской области), Игорь Пушкарев (глава станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса Екатеринбурга) и Екатерина Барсаева (глава отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского Минздрава).

Все новые заместители министра приступают к работе с 30 мая. В свою очередь, посты заместителей министра здравоохранения Свердловской области покидают Денис Демидов, Елена Чадова и Андрей Шастин. Как пояснили в департаменте, это связано с рассмотрением работы на новых должностях в системе здравоохранения.

Напомним, накануне Денис Паслер отправил в отставку министра инвестиций региона Вадима Третьякова.