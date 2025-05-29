Дарье Дугиной поставят памятник

В России установят памятник погибшей политологу и публицисту Дарье Дугиной. Он появится вблизи места её гибели, в Одинцовском районе Подмосковья.

"Я слепил, всё отформовали, теперь он – в литейном комбинате. Остались технические моменты. Открытие планируется 20 августа, а установка – в середине июля", - сказал РИА Новости скульптор Дмитрий Александров, работающий над созданием памятника.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 г. в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.