МИД РФ: Киев стремится избежать прямых переговоров с Москвой

Киев будет использовать все доступные способы для срыва диалога с Москвой.

Как сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям Украины Родион Мирошник, Киев стремится избежать разговора с РФ один на один и втянуть в этот формат Европу. По его словам, США и Россия хотят найти вариант политико-дипломатического урегулирования. При этом "Украина хочет отыгрывать европейскую повестку, которая заключается в необходимости максимально продолжать военные действия".

Дипломат отметил, что Киев хочет "втянуть за собой европейские страны для того, чтобы они срывали в любом варианте переговоры", сообщают "Известия".

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести встречу 2 июня в Стамбуле, на которой стороны обменяются меморандумами по урегулированию конфликта. По его словам, Россия готова передать его Киеву свои условия прекращения огня.