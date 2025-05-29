Рассматривается отказ от SMS для смены пароля на "Госуслугах"

Минцифры рассматривает возможность замены SMS с кодом для изменения пароля на портале "Госуслуги" другими способами.

Речь идет о личном посещении МФЦ, биометрической идентификации, банковских или других доверенных приложениях, сказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Инициатива обсуждалась в рамках второго "Антифрод-пакета" по борьбе с мошенничеством. Пользователи "Госуслуг", зарегистрированные в ЕБС, смогут по своему желанию менять пароль на "Госуслугах" после биометрической идентификации.

Как заявил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, применение биометрии будет исключительно добровольным. У россиян всегда будет возможность выбрать альтернативный вариант восстановления доступа, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что жители России смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников на основе искусственного интеллекта. Сервис будет выявлять подозрительные звонки, и предупреждать россиян о телефонных мошенниках. Он будет реализован в рамках ГИС "Антифрод".