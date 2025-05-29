Помощь участникам СВО и решение соцвопросов - Юрий Кон рассказал про изменения в краевом бюджете, одобренные депутатами

На состоявшемся накануне заседании Законодательного собрания Забайкальского края депутаты рассмотрели 37 вопросов. По словам председателя парламента Забайкалья Юрия Кона, ключевым был вопрос по бюджету края.

"Приняли отчет по исполнению бюджета 2024 года и и внесли изменения в бюджет 2025 года. Доходная часть увеличилась на 4,5 млрд рублей, а расходная выросла на 5,4 млрд рублей. И рост по доходной части мы как раз распределили. Распределили в первую очередь на реализацию нацпроектов, на осуществление комплекса мер по борьбе с пожарами, на поддержку ветеранов СВО, на поддержку муниципальных образований и так далее", - рассказал в интервью местным журналистам Юрий Кон.

Напомним, доходы краевого бюджета в 2024 году составили 142 млрд рублей, расходы - 143,6 млрд рублей. По словам министра финансов региона Веры Антроповой, все социальные обязательства бюджет выполнил.

Рост доходов бюджета Забайкалья в 2025 году обеспечен дополнительными поступлениями от налогов и акцизов. Увеличение доходной и расходной части закреплены законодательно, проект закона о бюджете принят в двух чтениях. С учетом изменений доходы выросли до 144,1 млрд. рублей, расходы составляют 153,6 млрд.рублей. Дефицит также увеличился, теперь он составляет 9,5 млрд. рублей.

В интервью местным журналистам Юрий Кон отдельно отметил, что часть дополнительных доходов бюджета Забайкальского края будет направлена на организацию реабилитации участников СВО, в том числе, в госклиниках региона.

"Мы считаем, что сейчас приоритетным направлением должна стать работа по поддержке тех бойцов, которые возвращаются. Особенно тех, кто нуждается в лечении и восстановлении. Ребята сами в общении говорят о том, что им нужны реабилитационные периоды, Мы будем и дальше работать, чтобы адаптивные виды спорта развивались в крае. Мы уже создали ассоциацию по адаптивным видам спорта, почетным председателем которой я являюсь. Уже идет сбор средств на развитие ассоциации. В первую очередь депутаты перечисляют, предприниматели подключаются", - сообщил Юрий Кон.

Спикер также отметил, что депутатский корпус ставит задачу, чтобы помощь возвращающимся бойцам оказывалась не по остаточному принципу, а в приоритетном порядке. Юрий Кон рассказал, что сейчас в Забайкальском крае рассматривают инициативу по созданию специального спортзала по адаптивным видам спорта. Кроме того, в регионе обсуждают вопрос по созданию рабочих мест для возвращающихся с ранениями бойцов, рассматривается вопрос по созданию комплекса льгот и преференция для бизнеса, который включится в эту работу.

Также председатель Заксобрания Забайкальского края Юрий Кон сообщил, что в ближайших планах парламента проведение ряда выездных заседаний комитетов. В частности, депутаты проведут выездное заседание в Могучинском округе. В ходе выездного заседания комитета по экономической политике в Краснокаменском районе будет рассмотрен мастер-план развития города Краснокаменска. Совет законодателей будет проведен в Забайкальске.



Отдельно спикер отметил, что профильные комитеты Заксобрания Забайкалья по его поручению уже занимаются изучением вопросов по причинам возникновения пожаров в крае.