Лавров: Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести встречу 2 июня в Стамбуле, на которой стороны обменяются меморандумами по урегулированию конфликта. По его словам, Россия готова передать его Киеву свои условия прекращения огня.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - заявил Лавров.

Меморандум по Украине будет содержать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей, рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, меморандум передадут украинской стороне, как только его подготовят. Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой.