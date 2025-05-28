Свердловский губернатор отправил в отставку министра инвестиций

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку министра инвестиций региона Вадима Третьякова. С начала июня ведомство возглавит замгубернатора Дмитрий Ионин.

На заседании правительства 28 мая Паслер отчитал Третьякова за плохую работу министерства. Главу региона возмутило, что 90% инвестпроектов в регионе "либо не реализовали, либо инвесторы ушли". После этого чиновник подал заявление об отставке "по собственному желанию", хотя изначально он не хотел увольняться, пишет 66.ru со ссылкой на источника.

"Я не вижу работы министерства инвестиций от слова "совсем". Мы можем рассказывать все, что угодно, как мы работу работаем, министерство у нас работает. Я специально перепроверил все инвестпроекты, которые вы озвучивали. Да, те предприятия, которые в области работают, они работают. Но это не совсем наша заслуга. Это бизнес самостоятельно развивается с учетом того законодательства, которое имеет субъект, и, безусловно, планов развития компаний. А внешне работы нет", - посетовал Паслер.

О своем недовольстве работой по привлечению в регион инвесторов глава региона также рассказал в своем telegram-канале, однако на кадровые перестановки намека не было.

"Запросил детальный разбор по каждому из проектов. Выяснилось: часть из озвученных инициатив либо не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы. Когда мы говорим о работе министерства – важно не создавать иллюзию активности, а действительно вести процессы, быть в курсе каждого шага инвестора", - написал Паслер.

Он подчеркнул, что дал министру инвестиций и развития Вадиму Третьякову поручение взять ситуацию под личный контроль и "настроить работу министерства" на привлечение внешних компаний в регион.

"Ответственность здесь должна быть персональной", — добавил врио губернатора.

Ранее Денис Паслер поставил задачу по активному привлечению инвесторов в регион. Такое поручение он дал на заседании регионального правительства 21 мая. Было отмечено, что привлечение инвесторов необходимо для роста объема инвестиций в основной капитал. Кроме этого, по поручению Паслера должно быть увеличено число приоритетных инвестпроектов.

По оценке министерства инвестиций и развития Свердловской области, в 2025 году объем инвестиций в основной капитал достигнет 1 триллиона рублей.