Мерц: ФРГ поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия

Правительство Германии поддержит Украину в разработке и производстве ею собственного дальнобойного оружия. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после переговоров с Владимиром Зеленским в Берлине.

"Наши министры обороны подпишут сегодня меморандум о намерениях по снабжению дальнобойными боевыми системами украинского производства", - приводит ТАСС слова Мерца.

"Это будет сотрудничество на промышленном уровне, которое может осуществляться как на Украине, так и здесь, в Германии", - добавил канцлер ФРГ.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. Это означает, что "Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России", уточнил канцлер. Позже Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.

В Госдуме заявили, что Россия применит "другое оружие" ради безопасности своих городов от обстрелов, если Киев получит от ряда европейских стран дальнобойные ракеты и начнет их применять.