Соцфонд: Никто из россиян без пенсии не останется

В Социальном фонде России высказались о получении россиянами пенсий. Там напомнили, что для получения страховой пенсии нужно иметь минимальный пенсионный коэффициент, однако, если права на страховую пенсию нет, то россияне могут рассчитывать на социальную.

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Без пенсии никто не останется, приводит РБК позицию фонда.

Ранее журналист и ведущий канала "Соловьев Live" Сергей Мардан высказал во время одной из дискуссий неожиданное мнение – он предложил отменить пенсии для россиян. Он уверен, что такая мера приведёт к повышению рождаемости.

"Я раз за разом предлагаю в эфирах "Соловьев Live": давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе, что в старости есть. Нет? Сдохнешь", - сказал Мардан.

Позже в своём telegram-канале Мардан пояснил позицию. По его мнению, зрители "не распознали иронию" в его словах.