Соцфонд: Никто из россиян без пенсии не останется
В Социальном фонде России высказались о получении россиянами пенсий. Там напомнили, что для получения страховой пенсии нужно иметь минимальный пенсионный коэффициент, однако, если права на страховую пенсию нет, то россияне могут рассчитывать на социальную.
Без пенсии никто не останется, приводит РБК позицию фонда.
Ранее журналист и ведущий канала "Соловьев Live" Сергей Мардан высказал во время одной из дискуссий неожиданное мнение – он предложил отменить пенсии для россиян. Он уверен, что такая мера приведёт к повышению рождаемости.
"Я раз за разом предлагаю в эфирах "Соловьев Live": давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе, что в старости есть. Нет? Сдохнешь", - сказал Мардан.
Позже в своём telegram-канале Мардан пояснил позицию. По его мнению, зрители "не распознали иронию" в его словах.