Министр финансов пообещал чаще бывать на производстве

Министр финансов России Антон Силуанов согласился с критикой депутатов Госдумы, которые посоветовали ему ездить на производство и "вдохновляться" знакомством с реалиями экономики.

"Да, Минфину чаще надо бывать на производстве. И это будет сделано. Я часто посещаю предприятия и сам лично буду этим заниматься", - сообщил Силуанов.

Также Минфин и Госдума пришли к соглашению о том, что министерство будет ежемесячно делать в парламенте доклады о ходе исполнения текущего бюджета.

Госдума сегодня в первом чтении одобрила поправки в бюджет на текущий год.