Легкомоторный самолет аварийно сел на пляж в Петербурге

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного управления СК на транспорте.

На борту воздушного судна находились два члена экипажа, пострадавших нет. Предварительная причина посадки — отказ двигателя. Следователи проводят осмотр места происшествия.

В марте в Вологодской области легкомоторный самолет Л4 RA-3337, выполнявший тренировочный полет, приземлился на автотрассу. Baza писала, что за штурвалом самолета находился директор местного завода специальных подшипников Александр Голец. По словам источников, он сообщил прибывшим на место посадки сотрудникам ГИБДД, что у самолета произошли технические неполадки и ему пришлось экстренно садиться на трассу.