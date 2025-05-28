Силуанов: По нерыночным ставкам нам никто в займ не даст!

Минфин России понимает, что обслуживание госдолга обходится государству дорого, но "административные кредиты" правительству никто не даст, заявил глава ведомства Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Да, мы осуществляем заимствования у банков. Если по плавающим ставкам [заимствования] – надо платить по счетам. Иначе какое доверие потом государству будет? Сегодня плавающие ставки это, в основном, ключевая ставка +1%. По нерыночным ставкам нам никто и в займ не даст!" – сказал министр.

Он также в очередной раз выступил против повышения налогов. "Что касается повышения налогов для банков и сверхбогатых людей: это серьезное изменение, а мы договорились, что в ближайшие годы ставки по налогам повышать не будем. Богатые люди тоже платят налоги, если мы тут палку перегнем, то у них будет больше стимулов уходить в тень. А банкам нужна прибыль для их капитализации с тем, чтобы они могли выдавать кредиты", - резюмировал Силуанов.