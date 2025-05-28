Силуанов отказался "поискать" деньги на покрытие дефицита бюджета у нефтяников

В Минфине не считают целесообразным повышать налоги для нефтяных компаний, даже если эти средства можно было бы направить на покрытие дефицита бюджета.

"Уровень налоговой нагрузки у нефтяных компаний сегодня самый высокий – около 70%. "Поискать" у них деньги на покрытие дефицита бюджета, конечно, можно. Но это скажется на стоимости нефтепродуктов для россиян. И это риск для финансовой устойчивости наших нефтяных компаний", - сказал глава Минфина России Антон Силуанов, отвечая на соответствующее предложение депутатов Госдумы.