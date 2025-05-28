Дуров улетит в Дубай

Основатель Telegram Павел Дуров совсем скоро, в начале июня, улетит в Дубай. Об этом он сообщил в своём канале.

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"Я буду в Дубае в первую неделю июня. Впереди – хорошие новости", - написал Дуров.

24 августа 2024 г. французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Его поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа 2024 г. Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен был отмечаться в суде дважды в неделю и не мог покидать Францию.

В конце мая 2025 г. депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") считает, что основателю Telegram Павлу Дурову следует уехать из Франции, как только появится возможность. Это следует сделать, чтобы избежать "попадания в застенки".