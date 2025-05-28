Песков: Позиция РФ по встрече Путина с Зеленским неизменна

Личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, позиция РФ неизменна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, "никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи" нет. Но она должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций, подчеркнул Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он также сообщил, что подготовленные Россией и Украиной проекты меморандумов с мирными предложениями предоставлены сторонам и вскоре станут известны. После этого, добавил Песков, можно будет перейти к новому раунду переговоров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины. О месте проведения переговоров он не сообщил.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести трехсторонний саммит, участниками которого станут он сам, Дональд Трамп и Владимир Путин. Зеленский предположил, что Путин не хочет встречаться с ним один на один, а посредничество американского президента может снять критическую напряженность.