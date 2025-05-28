Король Англии прибыл в Канаду

Король Англии Карл III прибыл в Канаду, главой которой формально является. Там он выступил с речью на открытии заседания канадского парламента.

Визит начался с посещения парка Лэнсдаун. Позднее король и его супруга посадили дерево на территории Ридо-холла — резиденции генерал-губернатора и монарха во время его пребывания. В тот же день Карл III провел отдельные встречи с премьером Канады Марком Карни и генерал-губернатором Мэри Саймон, представляющей в Канаде британского монарха, пишет "Ъ".

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 г. в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III занял её сын, 73-летний принц Чарльз.