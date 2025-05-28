28 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

У Минцифры нет планов сделать биометрию обязательной при использовании "Госуслуг"

Минцифры не планирует делать биометрию обязательной при использовании портала "Госуслуги".

"Распространившаяся в сети информация о том, что для доступа к Госуслугам будет обязательна регистрация биометрии в Единой биометрической системе — фейк. Таких планов у министерства нет", - говорится в сообщении Минцифры.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что рассматривается вариант отказаться от кода СМС для смены пароля на "Госуслугах" для борьбы с мошенничеством. Сменить пароль можно будет при помощи МФЦ, банковских приложений или с использованием биометрии.

В январе сообщалось, что в России количество регистраций в Единой биометрической системе (ЕБС) приближается к 3 млн. Как заявили в пресс-службе Центра Биометрических технологий (ЦБТ), около 80% пользователей подключились к системе в 2024 году. Отмечается, что доверие россиян к биометрическим сервисам постепенно растет.

Несмотря на рекордные по объемам утечки, в конце 2022 года власти приняли закон о единой биометрической системе. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что порядка 70 миллионов данных о биометриях уже находятся в обороте, в основном, эти данные собраны банками, операторами связи и другими коммерческими структурами, и законопроект позволит "установить за ними контроль и введет запрет на принудительный сбор биометрии". Но эксперты опасаются все новых утечек, тем более что оператором данных будет коммерческая организация — АНО "Центр биометрических технологий".

Теги: минцифры, госуслуги, биометрия


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