В Тюменской области взыскали деньги с дроппера, который помог обмануть пенсионерку

Прокуратура взыскала деньги с владельца дропперского счета из Новосибирской области, с помощью которого мошенники обокрали пенсионерку из Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В мае 2023 года жительнице Тюмени поступили телефонные звонки от неизвестной женщины, которая сообщила, что с банковского счета пенсионерки пытаются снять деньги. Путем обмана она вынудила женщину перевести более 1 млн руб. на "безопасные счета".

Сотрудники полиции установили владельца одного из счетов, на которые пенсионерка перевела денежные средства, - им оказался житель Новосибирской области. Прокуратура округа обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в размере 195 тыс. рублей, в пользу потерпевшей.



Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа.