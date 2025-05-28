Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу – с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести трехсторонний саммит, участниками которого станут он сам, Дональд Трамп и Владимир Путин. Зеленский предположил, что Путин не хочет встречаться с ним один на один, а посредничество американского президента может снять критическую напряженность.

"Если Путину неудобна двусторонняя встреча или если все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что "очень хотел бы", чтобы Трамп ввел жесткие санкции против российского банковского и энергетического секторов.

Кроме того, президент Украины предположил, что конфликт закончится в течение года: "Июнь 2026 — мы все надеемся, что в**** уже не будет".