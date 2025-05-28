"Аэрофлот" сообщил об отмене и объединении ряда рейсов

Авиакомпании группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Победа") не исключают "вынужденной корректировки" расписания из-за ограничений в аэропортах московского авиаузла.

"Авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов", - говорится в сообщении перевозчика.

Часть рейсов "Аэрофлота" была задержана или перенаправлена на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали следить за оперативной информацией на табло аэропортов и сайте компании. Пассажирам отмененных рейсов переоформят билеты или вернут полную стоимость билетов.

О корректировке расписания также предупредила авиакомпания "Победа".

Ограничения в аэропортах центральной части страны вводятся в связи с атаками беспилотников.